Trump blocca tassa carbonio e trattato plastica | il piano

L’Amministrazione Trump ha deciso di bloccare l’implementazione di una nuova tassa sul carbonio e di abbandonare un trattato sulla plastica. Le azioni sono state annunciate ufficialmente e riguardano misure concrete volte a sospendere o ritardare le iniziative internazionali legate alle questioni ambientali. La decisione si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle politiche sul clima e sulla gestione dei rifiuti plastici.

L’Amministrazione Trump sta attuando una strategia sistematica per indebolire gli accordi internazionali sul clima. Le azioni includono il blocco di tasse sul carbonio nel settore marittimo e il fallimento del trattato globale sulla plastica. Queste manovre si inseriscono in un contesto più ampio di ristrutturazione della politica mondiale, che vede l’uso della forza militare e pressioni diplomatiche dirette contro le iniziative ambientali globali. La posizione ufficiale definisce il cambiamento climatico come la più grande truffa mai perpetrata al mondo. Il collasso dell’accordo sulla plastica. Nel corso dell’estate scorsa a Ginevra, i negoziati per un trattato storico volto a limitare la produzione globale di plastica hanno raggiunto la sessione finale prevista. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump blocca tassa carbonio e trattato plastica: il piano Articoli correlati Torbiere artiche: la gestione idrica che blocca il carbonioUna semplice gestione idrica può salvare l’Artico Un team di ricercatori norvegesi ha scoperto che mantenere la falda acquifera tra 25 e 50... Mercosur, il Parlamento europeo blocca il sì al trattato: tocca alla Corte Ue | Cosa prevede STRASBURGO - Alla fine hanno avuto la meglio gli eurodeputati contrari all’accordo con i Paesi del Mercosur siglato sabato scorso in Paraguay dalla...