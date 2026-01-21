Mercosur il Parlamento europeo blocca il sì al trattato | tocca alla Corte Ue | Cosa prevede 

Il Parlamento europeo ha deciso di bloccare l’approvazione definitiva del trattato con il Mercosur, rinviando la decisione alla Corte Ue. Sebbene l’accordo possa comunque essere attivato temporaneamente dalla Commissione, questa mossa rappresenta un passo importante nel dibattito sulla sua approvazione. Di seguito, vengono analizzati i principali aspetti dell’intesa e le implicazioni di questa decisione.

STRASBURGO - Alla fine hanno avuto la meglio gli eurodeputati contrari all’accordo con i Paesi del Mercosur siglato sabato scorso in Paraguay dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo avere incassato il via libera a maggioranza qualificata dai Paesi Ue. Contrari solo Francia, Polonia, Irlanda, Austria e Ungheria. Belgio astenuto. Mercoledì la plenaria del Parlamento europeo, riunita a Strasburgo, ha votato con 10 voti di scarto a favore del deferimento dell’accordo alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per verificarne la conformità con i Trattati dell'Ue. Una mossa che ha l'obiettivo di prendere tempo e posticipare il momento del voto di ratifica da parte del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

