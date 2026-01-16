Aut-Aut | la scelta esistenziale in scena da Teatrosophia

Aut-Aut, lo spettacolo di teatro fisico-poetico della Margot Theatre Company, sarà in scena a Teatrosophia a Roma dal 22 al 25 gennaio 2026. Un’occasione per riflettere sulla scelta esistenziale attraverso un linguaggio artistico sobrio e coinvolgente, in un appuntamento che unisce disciplina e poesia. Un’esperienza teatrale da non perdere per chi desidera approfondire tematiche universali con immedesimazione e delicatezza.

Cosa: Aut-Aut, spettacolo di teatro fisico-poetico della Margot Theatre Company.. Dove e Quando: Teatrosophia (Roma), dal 22 al 25 gennaio 2026.. Perché: Un'indagine visiva e filosofica sulle decisioni che plasmano il nostro destino.. Il peso della scelta è forse l'esperienza più vertiginosa che l'essere umano possa affrontare. Trovarsi di fronte a un bivio non significa solo selezionare una direzione, ma implica l'abbandono irreversibile di tutte le altre vite possibili che non vivremo mai. È su questo crinale sottile e tagliente che si muove la nuova produzione della Margot Theatre Company, intitolata Aut-Aut, che debutterà a fine gennaio negli spazi intimi e suggestivi di Teatrosophia. AUT AUT - Io ed Emma, Le intermittenze della morte, DNA: sono questi i titoli che hanno segnato il successo della Margot Theatre Company nelle scorse stagioni di Teatrosophia.

