Abbandono di rifiuti speciali | sei persone denunciate dai Carabinieri Forestali

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali di Fiuggi hanno scoperto un nuovo caso di abbandono illecito di rifiuti a Torre Cajetani, in località Cese Frascose. Sei persone sono state denunciate per aver lasciato materiali speciali nel territorio senza autorizzazione. L’operazione è il risultato di un controllo di routine che ha portato alla scoperta di una discarica abusiva.

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fiuggi hanno accertato un nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti nel territorio del Comune di Torre Cajetani, in località "Cese Frascose".L'area interessata è uno slargo situato di fronte a fabbricati residenziali in stato.

