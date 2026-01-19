sannio smascherata rete di truffe online e telefoniche dai carabinieri

I Carabinieri di Morcone hanno identificato e smantellato una rete di truffe online e telefoniche nel Sannio. Attraverso indagini approfondite, sono state denunciate persone coinvolte in frodi legate ad acquisti online, falsi operatori di polizia e avvisi bancari fraudolenti. L'operazione evidenzia l'importanza di mantenere attenzione e cautela nelle comunicazioni digitali e telefoniche, per tutelare i cittadini da truffe e illeciti.

I Carabinieri della Stazione di Morcone, sviluppando un’articolata attività di indagine, hanno fatto luce su una serie di episodi delittuosi che avevano generato forte preoccupazione nella comunità locale. L’operazione ha portato all’identificazione e alla denuncia in stato di libertà di diversi soggetti ritenuti responsabili di truffe aggravate, perpetrate sia con metodi tradizionali che attraverso piattaforme digitali. Le indagini sono scattate a seguito di alcune denunce presentate da cittadini residenti nel comune dell’alto Sannio. Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di ricostruire diversi schemi criminali: L’attività preventiva sul territorio è stata contemporaneamente intensificata con pattugliamenti mirati e incontri informativi presso i centri di aggregazione, volti a istruire i cittadini sui comportamenti da adottare per non cadere in simili raggiri. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Truffe online smascherate dai Carabinieri di Montefusco: due denunciati

I Carabinieri di Montefusco hanno recentemente individuato e denunciato due persone coinvolte in truffe online. L’Arma si impegna quotidianamente a proteggere i cittadini, anche nel campo digitale, adattando le proprie competenze alle nuove minacce del cybercrime. Questo intervento dimostra l’importanza di vigilare e di agire prontamente contro le frodi in rete, garantendo così maggiore sicurezza per la comunità.

