La camorra punta sulle truffe informatiche | clan Mazzarella arresti a Napoli per clonazione siti bancari

La camorra utilizza sempre più le truffe informatiche per finanziare le proprie attività. La Dda di Napoli ha portato a termine un’indagine che ha portato all’arresto di sedici persone coinvolte in frodi online, tra cui clonazione di siti bancari, phishing e vishing. Le misure cautelari sono state eseguite a Napoli, nel quadro di un’azione volta a contrastare queste attività illecite.

Indagine della Dda di Napoli su phishing, vishing e siti bancari clonati. Sedici misure cautelari per frode informatica e accessi abusivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestriTempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa... Cyber-camorra, blitz contro il clan Mazzarella: 16 arresti per maxi truffe onlineUn sistema criminale sempre più tecnologico, capace di svuotare conti correnti attraverso internet e telefonate ingannevoli. Una raccolta di contenuti su La camorra punta sulle truffe... Temi più discussi: La camorra punta sulle truffe informatiche: clan Mazzarella, arresti a Napoli per clonazione siti bancari; Camorra e truffe online: blitz dei Carabinieri contro il clan Mazzarella, 16 indagati; Camorra informatica: sedici arresti per le truffe on line a Napoli. Camorra e truffe: indagine e arrestiCamorra e truffe, la longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche. Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella: misura per 16 persone a Napoli. Dalle ... ilmattino.it I bancomat della camorra, sgominata la rete di cyber-truffe del clan Mazzarella: 16 arrestiDalle prime luci del giorno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una massiccia operazione sul territorio. Al centro del mirino ... cronachedellacampania.it NanoTV. . ULTIM’ORA - *Camorra & truffe, longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche. Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella. Misura per 16 persone* Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di - facebook.com facebook