Truffe digitali | PagoPA e PEC trappola per 3.620 vittime nel 2025

Le truffe online hanno coinvolto 3.620 persone nel 2025, a causa di sistemi come PagoPA e PEC utilizzati fraudolentemente. I criminali sfruttano queste piattaforme per ingannare utenti ignari, inducendoli a fornire dati sensibili o pagamenti ingiustificati. Le vittime spesso si affidano a servizi ufficiali, senza sospettare delle trappole nascoste. Questo fenomeno dimostra quanto siano vulnerabili anche le soluzioni digitali considerate sicure.

L’ombra lunga delle truffe digitali: come PagoPA e PEC diventano trappole. La quiete apparente dei servizi digitali italiani nasconde un fenomeno preoccupante. Secondo i dati del CERT-AGID, nel 2025 sono state registrate 3.620 campagne malevole, con un picco di 328 attacchi che imitano comunicazioni PagoPA. La tecnica è semplice ma efficace: pagine web contraffatte invitano a inserire dati personali e informazioni delle carte di credito, permettendo ai truffatori di accedere ai conti delle vittime. Il fenomeno non si limita a PagoPA. Anche la posta elettronica certificata (PEC) sta diventando un bersaglio sempre più frequente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Multe false via PEC e PagoPA: 3.620 campagne truffa nel 2025, ecco come riconoscerle e difendersi

Dalle email allarmiste via PEC ai messaggi-trappola su WhatsApp: come accorgersi delle truffe digitali

