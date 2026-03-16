Troy è uscito dal film | un guerriero senza paura Jaime che zampate quando la palla scotta

Jaylen BARFORD (22 minuti, 47 da 2, 12 da 3, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 3 assist, 13 punti). Considerando la condizione della sua schiena, mette insieme una buona partita, trovando anche spunti in momenti di difficoltà. Lo aspettiamo al top. Voto: 6,5. Stephen BROWN (24 minuti, 24 da 2, 03 da 3, 3 rimbalzi, 3 assist, 1 persa, 1 recupero, 4 punti). Partita complicata. Buie gli scappa spesso e volentieri, commette 4 falli e non riesce a spaccare la difesa con le sue incursioni come altre volte. Voto: 5. Riccardo ROSSATO (14 minuti, 11 da 2, 22 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 assist, 4 punti). Partita anonima fino alla volata finale dove è un fattore per la rimonta, sia in difesa che in attacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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