Centrodestra | il vertice a vuoto Dal tavolo nessun candidato Comanducci il ticket che scotta

Il centrodestra si riunisce senza trovare un accordo sui candidati, lasciando il tavolo senza decisioni concrete. La causa è la mancanza di un’intesa tra i leader, che non riescono a superare le divergenze sulla scelta dei nomi. Durante l’incontro, si sono evidenziate tensioni tra chi sostiene il ticket Comanducci-Gamurrini e chi propone altre alternative. La discussione si blocca, lasciando il futuro della coalizione ancora in bilico.

Lo schema " Comanducci-Gamurrini ", tiene appeso il centrodestra. Fumata grigia dal vertice di coalizione allargato ai papabili nella rosa dei candidati. Perchè il ticket tra gli ex assessori della prima giunta Ghinelli, uno candidato sindaco e l’altro vicesindaco, resta inscindibile. C’è la disponibilità a scendere in campo ma è sullo schema di gioco che i conti ancora non tornano. I due esponenti del fronte civico avrebbero confermato il tandem e questo crea non pochi problemi al resto della coalizione. Perchè se non si scioglie questo nodo, è difficile arrivare al traguardo. La convocazione al tavolo di Comanducci, Gamurrini e Lucia Tanti, è servita a avviare il giro di valutazioni che tra una settimana dovrà portare alla quadratura del cerchio.🔗 Leggi su Lanazione.it

Vertice con Comanducci. La mossa del centrodestraAl vertice del centrodestra si sono uniti anche Comanducci e Gamurrini, ex assessore e vice sindaco della prima giunta Ghinelli, per discutere le strategie e i piani in vista delle amministrative del 2026.

Il centrodestra unito: "Si riparte dal buon governo Ghinelli 1. Anche con Gamurrini e Comanducci"Il centrodestra di Arezzo si prepara alle future amministrative, puntando sulla coesione e sul buon governo.

