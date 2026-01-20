Rovigo trovato senza vita il 26enne scomparso che era uscito per andare a pesca

A Rovigo, è stato ritrovato senza vita il 26enne di Adria scomparso ieri. I vigili del fuoco hanno individuato il suo corpo oggi, verso le 16. La notizia segna la conclusione di una ricerca durata diverse ore, senza ulteriori dettagli sulla dinamica del fatto.

(Adnkronos) – Oggi verso le 16 i vigili del fuoco di Rovigo hanno localizzato il corpo senza di vita del 26enne di Adria scomparso da ieri. Il giovane era uscito per andare a pesca sul greto del fiume Adigetto, dove oggi pomeriggio è stato trovato grazie all'ecoscandaglio a bordo di un’imbarcazione. Il corpo era sul fondo del canale, a circa 100 metri dal luogo presunto della scomparsa, sulla sponda del fiume verso Cavarzere (Venezia). Il recupero della salma è stato effettuato dai sommozzatori del nucleo regionale dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ritrovato senza vita il 26enne scomparso in provincia di Rovigo: il corpo sul fondo del fiume AdigettoIl corpo del 26enne scomparso ad Adria, in provincia di Rovigo, è stato trovato nel fiume Adigetto dai Vigili del fuoco.

