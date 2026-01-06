Valbrona trovato morto in casa dopo giorni di silenzio | aveva 64 anni
A Valbrona, un uomo di 64 anni è stato trovato morto nella sua abitazione dopo alcuni giorni di silenzio e isolamento. Le tapparelle sempre abbassate e l’assenza di segnali di vita hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno segnalato la situazione alle autorità. La scoperta ha suscitato attenzione sulla routine e sul benessere delle persone che vivono in solitudine. Indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso.
Il silenzio prolungato, le tapparelle sempre abbassate, l’assenza da quelle piccole abitudini quotidiane che in un paese non passano inosservate. È così che, a Valbrona, è iniziata la scoperta della morte di Giorgio Sartirana, 64 anni, trovato senza vita nella serata di domenica nella sua. 🔗 Leggi su Quicomo.it
