trovato morto in casa marco merlini la riviera in lutto visionario del turismo

Marco Merlini è stato trovato senza vita nella sua abitazione ieri mattina, probabilmente a causa di un malore improvviso. La sua scomparsa ha sconvolto la comunità di San Benedetto, dove era noto come un pioniere nel settore turistico. Merlini aveva contribuito a sviluppare iniziative innovative per promuovere la riviera, attirando molti visitatori ogni estate. La notizia ha fatto subito il giro dei locali e delle associazioni di categoria, che ricordano con affetto il suo entusiasmo e la passione per il lavoro. La città piange un volto noto del suo turismo.

San Benedetto (Ascoli), 19 febbraio 2026 – Lutto nel mondo della balneazione e del turismo sambenedettese. All'età di 49 anni è morto improvvisamente Marco Merlini, titolare dello stabilimento balneare 'Reno's 54' sul lungomare fra San Benedetto e Porto d'Ascoli. Il corpo privo di vita è stato trovato nel pomeriggio di ieri, nella sua abitazione in via Tacito, una traversa del lungomare in zona Marina di sotto. A dare l'allarme è stata la compagna, allertata dai colleghi della Fi.Fa. Security con i quali proprio ieri sarebbe dovuto partire alla volta di Sanremo per svolgere l'attività di vigilanza durante il Festival.