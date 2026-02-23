Allestisce un laboratorio di marijuana in casa mentre è ai domiciliari

Un uomo ai domiciliari allestisce un laboratorio di marijuana in casa, attirato dall’odore intenso e riconoscibile. Durante un controllo di routine, le forze dell’ordine notano la presenza di sostanze sospette e procedono a una perquisizione. In casa trovano attrezzature per la coltivazione e un’ingente quantità di piante. La scoperta porta l’uomo in cella, mentre proseguono le indagini sulla provenienza delle sostanze. La vicenda evidenzia come un semplice odore possa portare a una svolta improvvisa.

Bologna, 23 febbraio 2026 - Doveva essere un controllo di routine. È bastato invece un odore acre e inconfondibile a trasformarlo in una scoperta che è costata il carcere a un uomo già ai domiciliari. A Pianoro i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio domestico per la produzione di stupefacenti. La perquisizione. I militari dell’Arma si erano presentati nell’abitazione per verificare il rispetto degli obblighi imposti dal Tribunale di sorveglianza a un uomo sottoposto alla detenzione domiciliare per un precedente reato. Durante il controllo hanno però percepito un forte odore riconducibile alla marijuana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Controlli in casa mentre è ai domiciliari: trovati soldi e drogaDurante un controllo a Cisterna, la polizia ha scoperto una quantità di droga, denaro e materiali per il confezionamento presso l’abitazione di una coppia sottoposta agli arresti domiciliari.

La compagna lo caccia di casa mentre è ai domiciliari: 48enne va in carcereUn uomo di 48 anni, durante il periodo di detenzione domiciliare, viene cacciato di casa dalla compagna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maurizio Biancani: 50 anni di storie private e collettive, tra la strada e il mixer.

Studente allestisce un laboratorio di metanfetamina in casa alla Breaking Bad, arrestato chi gli avrebbe fornito le sostanze: è un trevigianoCONEGLIANO - All'apparenza era un comune studente, anzi uno studente modello. Se non fosse che nella sua casa a Novara, il 22enne, a fianco alla pila di libri universitari, aveva creato un laboratorio ... ilgazzettino.it

Come in Breaking Bad. Chimico allestisce un laboratorio della droga fai da teUn laboratorio fai da te per confezionare la droga. Ad allestirlo, ad Anzio, è stato un 31enne romano che è stato arrestato dalla polizia. L'uomo, infatti, in casa aveva allestito un locale per ... romatoday.it