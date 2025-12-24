Fu trovato in possesso di 2 chili e mezzo di cocaina ma anche hashish e marijuana | 45enne ai domiciliari

Dopo due mesi e mezzo di reclusione, ha lasciato il carcere ed è stato posto ai domiciliari. Il giudice Miceli ha accolto il ricorso dell'avvocato Gaspare Lombardo, difensore del licatese quarantacinquenne Pierangelo Giuseppe La Cognata, e ieri pomeriggio ha disposto la scarcerazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

