Fausto Lama sulla rottura con California | La differenza d'età ha inciso dopo i 45 anni cambi prospettiva

Fausto Lama, musicista dei Coma Cose, ha condiviso i motivi della rottura con Francesca Mesiano, evidenziando come la differenza d’età abbia influito sulla relazione. Dopo i 45 anni, i punti di vista e le prospettive cambiano, portando a una maggiore consapevolezza. Lama ha parlato del matrimonio breve, del tour svolto separatamente e del riconoscimento che alcune situazioni, con il tempo, non si possono più sistemare.

Il musicista dei Coma Cose racconta la fine del legame con Francesca Mesiano. Il matrimonio lampo, il tour vissuto da separati e la consapevolezza della maturità: "A un certo punto, capisci che certe cose non si aggiustano".

