Carrarese Derby ad alta tensione con l’Empoli Calabro recupera il capitano Marco Imperiale

Il derby toscano tra Carrarese ed Empoli si disputa venerdì sera allo stadio dei Marmi. Dopo la recente sconfitta interna contro il Sudtirol, l’Empoli cerca di risollevarsi, mentre la Carrarese punta a consolidare la propria posizione. La gara si presenta come un match importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa che recuperano il capitano Marco Imperiale. Un confronto che promette grande tensione e interesse nel campionato di Serie C.

Torna il derby toscano e lo fa eccezionalmente di venerdì sera. Allo stadio dei Marmi arriverà un Empoli ridimensionato dall’inopinata sconfitta interna col Sudtirol, la quinta nelle 13 partite della gestione Dionisi, che ora vanta un misero punticino di vantaggio sui meno nobili cugini. Sarà un derby strano perché al contrario dell’andata, quando ad Empoli si presentarono circa 1200 tifosi carrarini, stavolta le autorità competenti hanno disposto la misura del divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo (compresa, quindi, la curva ospite) ai residenti nella provincia di Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrarese Giovani-Fivizzanese Derby ad alta tensione. Il tecnico Incerti e il ds Tornaboni inquadrano la sfidaIl derby tra Carrarese Giovani e Fivizzanese si prepara a disputarsi con grande intensità, mentre il tecnico Incerti e il ds Tornaboni analizzano le sfide in programma.

Carrarese faces Empoli in a tense derby. Calabro has captain Marco Imperiale back.On Friday, only Azzurri fans will be at the Marmi stadium because the sale of tickets to residents of the province of Florence has been banned. sport.quotidiano.net

