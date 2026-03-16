Trent' anni di Anime salve

Sono passati trent’anni dall’uscita di Anime salve, l’ultimo album di inediti di Fabrizio De André. Il disco, pubblicato nel 1996, arrivò dopo un lungo periodo di lavorazione tipico del cantautore genovese. Nonostante il tempo trascorso, l’opera continua a essere ricordata come una tappa significativa nel suo percorso musicale.

Sebbene appaia difficile da credere, sono trascorsi ben trent’anni dall’uscita dell’ultimo album di inediti di Fabrizio De André, ossia quell’Anime salve, che, dopo la consueta lunga gestazione imposta dal cantautore genovese alle sue opere della maturità, vide la luce appunto nel 1996.Molte sono le iniziative in programma per festeggiare la ricorrenza, compreso un tour interamente dedicato al disco da Fiorella Mannoia, e fra queste non poteva mancare l’omaggio di Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni, che con la loro rassegna Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati, nata nel 2019, sono stati tra i pionieri degli eventi dedicati ai protagonisti della canzone d’autore italiana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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