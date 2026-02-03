Fiorella canta Fabrizio e Ivano | Anime Salve | a settembre alla Reggia di Caserta

A settembre, alla Reggia di Caserta, arriva il concerto di Fiorella Mannoia dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. La cantante romana si prepara a portare sul palco le canzoni di due grandi artisti italiani, in un evento che promette di attirare molti appassionati. Prima tappa, però, sarà a Genova, dove la Mannoia aprirà la sua tourneé con un doppio concerto.

Tempo di lettura: 2 minuti Parte con un doppio appuntamento a Genova “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo progetto di Fiorella Mannoia. Il via con una doppia data a Genova, il 27 e 28 giugno all’Arena del Mare del Porto Antico, in occasione di Altraonda Festival, nel cuore della città simbolo del cantautorato italiano e patria di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un viaggio tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Fiorella Mannoia torna sul palco con il suo nuovo progetto “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”.

