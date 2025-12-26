Altro che feste tutti a letto con l’influenza Febbre alta e dolori | quanto dura sintomi consigli

Firenze, 26 dicembre 2025 – L’influenza è arrivata e, soprattutto da una settimana a questa parte, sono veramente molti i fiorentini a letto, tra febbre alta, dolori muscolari e spossatezza. A fotografare la situazione è Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Firenze: “Tanti ammalati sì, soprattutto negli ultimi dieci giorni. Da circa una settimana possiamo dire che l’influenza è veramente arrivata. A essere più colpite sono le famiglie con bambini piccoli”. Influenza, la variante K fa danni. Cresce l’accesso ai pronto soccorso, picco tra Natale e Capodanno Il picco tra Natale e fine anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

