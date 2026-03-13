Benefici da attività sportiva ‘dolce’ per over 60 Medico-fisiatra | Cinque consigli per cominciare

Un medico-fisiatra ha condiviso cinque consigli utili per gli over 60 che vogliono intraprendere un’attività sportiva dolce. Alcuni già praticano regolarmente esercizi, mentre altri considerano di riprendere l’attività fisica grazie al tempo libero della pensione. L’attenzione si concentra su come iniziare in modo sicuro e graduale, senza rischi, per migliorare il benessere generale.

(Adnkronos) – Over 60 e l'attività fisica. C'è chi non hai mai smesso e chi vorrebbe ricominciare magari con l'arrivo della pensione e più tempo libero. O chi vorrebbe iniziare con un approccio 'dolce', ma non sa cosa fare. "L'attività fisica, definita dall'Oms come una priorità assoluta di salute pubblica, è uno dei principali strumenti per preservare l'autonomia, ridurre il carico delle malattie croniche e potenziare la riserva cognitiva. Chi soffre di patologie croniche può fare attività fisica e i benefici di questa superano di gran lunga i rischi. Inoltre praticarla in gruppo favorisce la socializzazione, riduce il senso di isolamento e contrasta i sintomi depressivi e ansiosi attraverso il rilascio di endorfine". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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