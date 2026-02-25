Etna trekking a Monte Ilice e casa della Capinera

Sicilia Gaia organizza un’escursione indimenticabile alla scoperta di Monte Ilice, un affascinante sito naturalistico che circonda un antichissimo cratere spento. Il cono vulcanico è oggi quasi interamente ricoperto da un fitto bosco di lecci e circondato da rigogliosi vigneti. Sarà un’opportunità unica per immergersi nel paesaggio descritto da Giovanni Verga nel romanzo “Storia di una capinera”: proprio ai piedi di questo cratere, infatti, lo scrittore ambientò la casa di campagna della protagonista Maria. Al termine del tour, consumeremo il pranzo al sacco presso l’area attrezzata di Casa della Capinera, che visiteremo subito dopo il trekking. Note Tecniche e Attrezzatura. Requisiti: Il percorso è adatto a camminatori in buono stato di salute. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

