Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre a Leini (Torino). A quanto si apprende, il 75enne stava rientrando dalla Messa di Natale, è caccia al pirata della strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Lutto per Laura Pausini, lo zio Ettore travolto e ucciso in bici da un’auto: caccia al pirata della strada

Leggi anche: Esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Garlasco e l'interrogatorio di Sempio del 2008. «Perché non viene messa a verbale l'interruzione?»; Bonus Ristrutturazioni 50 % e 36% 2026: novità detrazioni.

Rientra a casa dopo la Messa di Natale, travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada - Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre a Leini (Torino) ... fanpage.it