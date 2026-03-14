Nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2026, un ciclista è stato investito da un'auto in via Battisti a Pisa. L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nell’incidente. Le autorità stanno cercando il veicolo coinvolto e il suo conducente. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile.

PISA – Non ce l’ha fatta il ciclista travolto da un’auto pirata nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2026 in via Battisti a Pisa. Il conducente della vettura è andato via senza dare soccorso. Solo alcuni passanti hanno visto il giovane ferito e lo hanno soccorso chiamando il 112. La vittima, un 34enne pisano, era in sella alla bicicletta quando sarebbe stato travolto da un’auto. Dopo il ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Cisanello per gravissime lesioni oggi, 14 marzo, i medici ne hanno dichiarato il decesso. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere della zona per analizzarle con la speranza che possano permettere di ricostruire l’accaduto e di rintracciare il pirata della strada. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa: muore in bici dopo lo scontro con un’auto, caccia al pirata della strada

Articoli correlati

Trovato sbalzato dalla sua bici, muore a 34 anni. Caccia al pirata della stradaPisa, 14 marzo 2026 – Trovato a terra dai passanti, gravissimo e incosciente, lontano alcuni metri dalla sua bici.

Scende dall'auto dopo un incidente, un veicolo lo travolge e lo uccide: è caccia al pirata della stradaEra uscito dalla sua auto, forse per sincerarsi dei danni subìti dopo un incidente, ed è stato travolto da un altro veicolo che non si è fermato per...