Travolta bimba di 5 anni È gravissima al Meyer

Una bambina di cinque anni è stata investita e si trova in condizioni gravissime all'ospedale Meyer. L'incidente è avvenuto questa mattina mentre la famiglia si trovava fuori casa, in una giornata soleggiata e apparentemente tranquilla. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto, ma le condizioni della piccola sono critiche. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente.

Un istante. Quello che può trasformare una domenica mattina dal sole ormai quasi primaverile in dramma. Basta un istante. Ieri mattina, attorno alle 11, una bambina di cinque anni è stata travolta da un’auto davanti a casa e ora si trova ricoverata in condizioni molto gravi all’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La tragedia è successa ieri mattina in via Braga, nella frazione di Tavola. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, di nazionalità cinese, sarebbe sfuggita al controllo della madre che stava chiudendo la porta di casa, attraversando improvvisamente la strada mentre sopraggiungeva un’auto Bmw, condotta da un cittadino italiano che viaggiava in direzione Tavola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Travolta bimba di 5 anni. È gravissima al Meyer Articoli correlati Bimba di 5 anni travolta da un’auto, è gravissimaPrato, 15 marzo 2026 – Gravissimo incidente in via Giulio Braga nella frazione di Tavola a Prato. Bimba di 5 anni sfugge al controllo della madre ed esce di casa: travolta da un’auto, è gravissimaPrato, 15 marzo 2026 – Gravissimo incidente in via Giulio Braga nella frazione di Tavola a Prato. Tutto quello che riguarda Travolta bimba Temi più discussi: Bimba di 5 anni sfugge al controllo della madre ed esce di casa: travolta da un’auto, è gravissima; Sfugge dal controllo della mamma, finisce in strada e viene travolta: grave una bimba di 5 anni; Sfugge al controllo della madre e viene travolta da un’auto a Prato: grave bimba di 5 anni; Bimba di 5 anni investita a Tavola: soccorsa in codice rosso dal Pegaso. Travolta bimba di 5 anni. È gravissima al MeyerÈ successo in via Braga. Da una prima ricostruzione pare che la piccola sia sfuggita al controllo della mamma finendo in strada mentre passava un’auto. lanazione.it Grave incidente: bimba di 5 anni travolta da un’auto dopo essersi allontanata dalla madreUn grave incidente a Tavola, Prato, ha coinvolto una bambina di 5 anni. Attualmente ricoverata in rianimazione, le sue condizioni sono in fase di stabilizza ... bigodino.it + Sfugge alla mamma e viene travolta: gravissima bimba di 5 anni a Prato + - facebook.com facebook Bimba travolta e uccisa da un’auto. Lo choc di un paese intero. La sindaca: «Tremendo» x.com