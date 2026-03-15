Bimba di 5 anni sfugge al controllo della madre ed esce di casa | travolta da un’auto è gravissima

Una bambina di 5 anni è uscita di casa a Prato, nella frazione di Tavola, e poco dopo è stata investita da un’auto in via Giulio Braga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e la bambina è stata trasportata in condizioni gravissime. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Prato, 15 marzo 2026 – Gravissimo incidente in via Giulio Braga nella frazione di Tavola a Prato. Una bambina di 5 anni è stata travolta da un’auto. È in condizioni gravissime, portata in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La porta di casa aperta, la piccola uscita in strada. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata, poco prima delle 11. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe sfuggita per un attimo al controllo della madre e sarebbe uscita di casa, trovando la porta aperta. La piccola avrebbe quindi raggiunto la strada, dove è stata travolta da un’auto. Il conducente, sorpreso dall’improvvisa presenza della piccola, non è riuscito a frenare in tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimba di 5 anni sfugge al controllo della madre ed esce di casa: travolta da un’auto, è gravissima Articoli correlati Leggi anche: Sfugge al controllo della mamma e viene travolta e uccisa da un’auto: muore bambina di 3 anni Prato, bimba di 3 anni morta investita da un'auto. «È sfuggita al controllo della madre vicino casa»Una bambina di circa 3 anni è morta stasera dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località... Tutto quello che riguarda Bimba di 5 anni sfugge al controllo... Temi più discussi: Bimba con Aids non curata per anni: a processo i genitori per maltrattamenti aggravati; VALSUSA, INCIDENTE SUGLI SCI: BIMBA DI 5 ANNI RICOVERATA IN OSPEDALE; Domenico Caliendo, il legale di famiglia: Un'altra bimba morta dopo il trapianto; Processionaria a scuola, reazioni allegeriche tra i piccoli alunni: una bimba di 4 anni finisce al pronto soccorso. Bimba di 5 anni travolta da un’auto, è gravissimaL’incidente è avvenuto in via Braga nella frazione di Tavola a Prato. La piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre che aveva lasciato un attimo aperta la porta di casa. Il conducente non è riu ... msn.com Bimba di 4 anni muore a Rimini, era stata dimessa dal Pronto soccorsoUna bambina di quattro anni residente in provincia di Rimini è morta nella mattinata di ieri (sabato 14 marzo) all'ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. La ... rainews.it Da mamma a mamma - PIPI' NEONATA Salve Ho una bimba di 3 mesi e ultimamente ho nonostante cresce bene (1 kg al mese) quando le cambio il pannolino circa ogni 3 ore mi sembra che ci sia meno pipì (ho cambiato il tipo di pannolini) Ora lo so che non facebook Rimini, bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ambulatorio pediatrico x.com