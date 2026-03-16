Tragedia a Policiano | auto esce di strada prende fuoco e muore un uomo di 71 anni

Un incidente grave si è verificato questa mattina a Policiano, alle porte di Arezzo, dove un’auto è uscita di strada e ha preso fuoco. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 71 anni, che ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, che hanno spento le fiamme e riscontrato il coinvolgimento di una rimessa attrezzi.

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi in località Policiano, alle porte di Arezzo. I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti per un sinistro che ha coinvolto un’autovettura finita fuori strada e successivamente andata a fuoco insieme a una rimessa attrezzi. L’allarme è scattato intorno alle 9.52, quando il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente che ha visto coinvolta un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe uscito dalla carreggiata andando a impattare contro una rimessa attrezzi. A seguito dello schianto, sia l’auto sia la struttura sono state interessate da un incendio. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Tragedia a Policiano: auto esce di strada, prende fuoco e muore un uomo di 71 anni Articoli correlati L’auto esce fuori strada e si ribalta: Noemi muore a 37 anni la Vigilia di Natale. Tragedia a VillacidroNoemi Collu, 37 anni, è morta in un incidente sulla SS196 nel tratto di strada verso Gonnosfanadiga, in Sardegna, la sera del 24 dicembre. Leggi anche: Tragedia della strada, uomo muore nello schianto con l'auto