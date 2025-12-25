L'auto esce fuori strada e si ribalta | Noemi muore a 37 anni la Vigilia di Natale Tragedia a Villacidro
Noemi Collu, 37 anni, è morta in un incidente sulla SS196 nel tratto di strada verso Gonnosfanadiga, in Sardegna, la sera del 24 dicembre. L’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. Soccorsi inutili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
