Noemi Collu, 37 anni, è morta in un incidente sulla SS196 nel tratto di strada verso Gonnosfanadiga, in Sardegna, la sera del 24 dicembre. L’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. Soccorsi inutili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’auto esce fuori strada e si ribalta: Noemi muore a 37 anni la Vigilia di Natale. Tragedia a Villacidro - Noemi Collu, 37 anni, è morta in un incidente sulla SS196 nel tratto di strada verso Gonnosfanadiga, in Sardegna, la sera del 24 dicembre ... fanpage.it