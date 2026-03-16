Traffico Roma del 16-03-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 16 marzo 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti su tutte le strade in uscita. La situazione è riportata dal servizio di monitoraggio del traffico e riguarda principalmente le vie principali che conducono fuori dalla città. La circolazione risulta più rallentata del normale, con alcune zone particolarmente congestionate. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Juli: il produttore dei record annuncia oggi il suo nuovo singolo “Quelli come me”, prima collaborazione con Coez, in uscita venerdì Luceverde Roma Buonasera Bentrovati Ci sono rallentamenti Data l'ora su tutte le strade in uscita dal centro Decisamente trafficate la cartella Flaminia interessante rispettivamente Dai ancora una tratti da Tomba di Nerone alloggiate da Corso Francia fino a Labaro sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica altre cose sempre in interna non svincolo per La via Casilina fino all'uscita Appia in carreggiata esterna... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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