Ero il più povero tra i ricchi La svolta? Capire che l’unico modo era pedalare | parla Federico Grom il fondatore della gelateria

Federico Grom, fondatore della celebre gelateria, condivide il suo percorso: da una condizione di relativa povertà tra persone agiate a una svolta determinante. La chiave, secondo lui, è stata la determinazione e il impegno costante, rappresentati dall’atto di “pedalare”. Grom sottolinea di non essere mai stato un “figlio di papà”, evidenziando come la dedizione sia stata fondamentale per il suo successo.

Federico Grom ci tiene a precisarlo: non è mai stato un “figlio di papà”. E lo dice senza rivendicazioni, quasi come un dato di fatto. In un’intervista al Corriere, il cofondatore di Grom ripercorre la propria storia personale e professionale partendo da un paradosso che lo ha segnato a lungo: crescere in ambienti privilegiati senza appartenervi davvero. “ Ero il più povero tra i ricchi”, racconta. Ed è da lì che, secondo lui, è cominciato tutto. Nato nel 1973, cresciuto in una famiglia medio-borghese, Grom sottolinea che non gli è mai mancato nulla. Ma i suoi genitori erano dipendenti, e per mandare lui e il fratello in scuole private come la Sacra Famiglia hanno fatto sacrifici importanti: “In quegli anni, se eri figlio di dipendenti non ti mancava niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

