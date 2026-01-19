Dalla collezione d' arte contemporanea al torrino belvedere | visite guidate a Palazzo Butera

Domenica 25 gennaio alle 10:30, si terranno visite guidate presso Palazzo Butera, recentemente restaurato dalla famiglia Valsecchi. L’itinerario offre un’occasione per esplorare la storia del palazzo e la collezione d’arte contemporanea ospitata al Torrino Belvedere. Un percorso dedicato a chi desidera conoscere meglio il patrimonio culturale di Palermo, in un contesto che unisce storia e arte in modo accessibile e informativo.

