cardiologia interventistica oltre 70 specialisti riuniti al ceub

La Romagna si distingue come centro di eccellenza in cardiologia interventistica, con oltre 70 specialisti riuniti al Ceub per il convegno ‘Tavi Romagna 2026’. L’evento scientifico di rilievo nazionale si focalizza sulla stenosi valvolare aortica e sulle innovazioni più recenti nella terapia strutturale, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento professionale nel settore.

La Romagna si conferma al centro dell’ innovazione in cardiologia interventistica con ‘ Tavi Romagna 2026 ’, il convegno scientifico di rilievo nazionale dedicato alla stenosi valvolare aortica e alle più recenti evoluzioni della terapia strutturale. L’appuntamento è in programma il 22 e 23 gennaio al Centro Universitario di Bertinoro e riunirà oltre 70 specialisti provenienti da tutta Italia. La responsabilità scientifica dell’evento è affidata al dottor Fabio Tarantino, direttore dell’Unità Operativa di Cardiologia Interventistica Strutturale di Forlì-Cesena, insieme ai dottori Marco Balducelli, Caterina Cavazza e Andrea Santarelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

