Durante la cerimonia degli Oscar 2026, è stato ricordato con un omaggio ironico il film

La notte degli Oscar 2026 ha celebrato il cinema mondiale tra glamour, discorsi memorabili e momenti destinati a diventare virali. GUARDA LE FOTO Oscar 2026: premi allo stile (e note di demerito) sul red carpet. Tra gli episodi più commentati della serata, spicca l’omaggio ironico e sofisticato al film Il diavolo veste Prada, messo in scena da Anne Hathaway insieme ad Anna Wintour. «Anna, per curiosità, cosa ne pensi del mio vestito di stasera?», ha chiesto Hathaway con un tono volutamente esitante, rievocando l’insicurezza del suo celebre personaggio. Con l’ironia glaciale alla Miranda Priestly, Wintour ha glissato: «E i nominati per i migliori costumi sono. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tra gli episodi più commentati degli Oscar, spicca l’omaggio ironico a "Il diavolo veste Prada", messo in scena da Hathaway insieme a Wintour

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L'attrice di "Il diavolo veste Prada" è salita sul palco insieme a Anna WintourSi vociferava da giorni e infine è successo: alla notte degli Oscar 2026 Anna Wintour e Anne Hathaway sono salite insieme sul palco del Dolby Theatre.

Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

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