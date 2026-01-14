Gli argomenti del Sì al referendum? La logica apparente è smentita dai fatti e dalla ragione

Il dibattito sul referendum sulla magistratura ha suscitato molte opinioni contrastanti. Tuttavia, analizzando i fatti e la logica sottostante, si può comprendere come le argomentazioni a favore spesso si discostino dalla realtà. In questo articolo, Roberto Oliveri del Castillo invita a riflettere con chiarezza e razionalità, evitando facili appelli emotivi e concentrandosi sui dati concreti e sui principi fondamentali del nostro sistema costituzionale.

di Roberto Oliveri del Castillo* Se i padri costituenti, per un paradosso temporale stile lnterstellar, potessero osservare da un diaframma senza essere visti il dibattito di queste settimane sul referendum sulla magistratura, probabilmente penserebbero di trovarsi in un universo parallelo, dove le cose vanno al rovescio e la logica che presiede ai ragionamenti funziona al contrario, una sorta di Antiterra. Solo così infatti, potrebbero spiegarsi la modalità a logica rovesciata o del tutto assente, e la qualità a dir poco capziosa degli argomenti utilizzati, ancorché suggestivi, che vengono continuamente evocati dai sostenitori del Sì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

