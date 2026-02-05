il rigassificatore tra gli argomenti del consiglio comunale

Questa mattina si è riunito il consiglio comunale di Follonica. La seduta si terrà mercoledì alle 9 nella sala consigliare. Tra i punti all’ordine del giorno, anche il dibattito sul rigassificatore. I consiglieri discuteranno delle decisioni da prendere su questa questione che divide l’opinione pubblica.

FOLLONICA È stata convocata per mercoledì prossimo la seduta del consiglio comunale di Follonica che si svolgerà in sala consigliare a partire dalle 9.30. Fra i primi punti nell’Odg c’è una interpellanza presentata dai consiglieri di opposizione riguardo il trasferimento temporaneo dei plessi della scuola dell’infanzia, con particolare attenzione a i costi connessi alle operazioni di trasloco e le scelte legate all’avvio del polo scolastico 0-6. Seguiranno poi due interrogazioni, una presentata dall’opposizione sul mancato rifinanziamento del progetto ’Parchi – Dal margine al centro’, mentre l’altra è presentata dal consigliere D’Ambra ed è una richiesta d’informazioni sulla conduttura pubblica dell’acqua nella zona della galleria della superstrada statale Aurelia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

