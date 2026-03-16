Sabato sera, Antonio Conte ha parlato pubblicamente del suo futuro e di quello del Napoli, sottolineando che le questioni tra lui e il presidente del club riguardano principalmente i bilanci e le dimensioni dell’azienda. La conversazione si è concentrata su aspetti finanziari e strutturali, escludendo qualsiasi riferimento a rapporti personali o feeling tra le parti. La discussione si è svolta in un contesto ufficiale e diretto.

Il Napoli non ha più Osimhen e Kvara da vendere, non può consentirsi un mercato extra-large, dovrà ridurre il monte ingaggi. De Laurentiis (che è uno dei più poveri in Serie A) sta spingendo il club al limite. Adl si trova benissimo con Conte ma Conte non può non conoscere la realtà del Napoli e ormai del calcio in generale Mg Napoli 23052025 - campionato di calcio serie A Napoli-Cagliari foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis-Antonio Conte Come spesso gli capita, sabato sera Antonio Conte è stato chiaro sul futuro suo e del Napoli. All’indomani delle parole del ds Manna, il tecnico ha avvertito l’esigenza di modificare la propria posizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tra Conte e De Laurentiis non è questione di feeling ma di bilanci e dimensione aziendale

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