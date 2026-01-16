Nel 2025, il BMW Group conferma la sua posizione di leadership nel settore dei marchi premium. Con oltre 2,46 milioni di veicoli consegnati in tutto il mondo, registra un leggero incremento rispetto all’anno precedente. La quota di veicoli elettrificati, che supera le 642 mila unità, continua a crescere, segno di un impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore automobilistico.

Nel 2025 il BMW Group ha consegnato un totale di oltre 2,46 milioni di veicoli nel mondo, con un aumento del +0,5% rispetto all’anno precedente e quelli elettrificati sono stati oltre 642 mila, in crescita dell’8,3%. È stato registrato anche un leggero incremento (+3,6%) nelle vendite di modelli 100% elettrici, con oltre 442.000 unità consegnate a livello mondiale. Di conseguenza, i veicoli a batteria hanno rappresentato il 26% delle vendite totali del BMW Group, mentre quelli completamente elettrici hanno costituito circa il 18%. In particolare, in Europa, il BMW Group ha riportato una crescita significativa del +28,2% nei veicoli totalmente elettrici e la quota combinata di BEV e PHEV ha superato il 40% nella regione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Gruppo Bmw conferma la leadership tra i marchi premium anche nel 2025

Leggi anche: BMW Italia, il 2025 consolida la leadership premium: 89.486 immatricolazioni e crescita del 7,4%

Leggi anche: Bmw F 450 GS: debutto a Eicma 2025 per l'Adventure premium per tutti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

BMW Motorrad si conferma al vertice; BMW Group premiata per il welfare: leader globale nell'attrazione dei talenti; BMW Group: un 2025 da record, in Italia e nel mondo; BMW leader tra le auto premium in Italia: risultati 2025 e strategie per il 2026.

BMW rafforza la leadership nel segmento premium italiano: numeri del gruppo e strategie, anche di Mini e BMW Motorrad - La casa dell'Elica rafforza la leadership nel segmento premium italiano: numeri del gruppo e strategie per il 2026 dei brand BMW, Mini e BMW Motorrad ... motorbox.com