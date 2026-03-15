Il Manchester City affronta il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 20252026. La partita si svolge in Inghilterra, con gli inglesi determinati a recuperare il risultato negativo di tre reti accumulato in Spagna. La sfida si gioca questa sera, con le formazioni ufficiali che verranno annunciate poco prima dell'inizio. La partita sarà trasmessa in diretta su canali sportivi e piattaforme streaming.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Missione rimonta per gli inglesi che dovranno ribaltare il pesante passivo di tre reti subito in Spagna, compito difficile ma non impossibile. Manchester City vs Real Madrid si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 21 presso l’Ethiad Stadium. MANCHESTER CITY VS REAL MADRID: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Citiziens hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi grazie ai 16 punti totalizzati nella fase a campionato che sono valsi l’ottavo posto in classifica. La squadra di Guardiola ha debuttato battendo il Napoli, per poi proseguire contro Villareal, Borussia Dortmund, Real Madrid e Galatasaray. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Manchester City vs Real Madrid, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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