Torre Annunziata | denunce e sequestri per rifiuti e abusi edilizi

Questa mattina a Torre Annunziata, la Polizia Locale ha messo a segno un’operazione contro il fenomeno dei rifiuti e delle costruzioni abusive. Gli agenti hanno denunciato un uomo per aver sversato rifiuti in modo illecito e hanno sequestrato un’area in via Carminiello dove sono state trovate opere edilizie abusive. L’intervento si inserisce in una serie di controlli contro l’abusivismo e l’abbandono di rifiuti nella zona.

Operazione della Polizia Locale: denunciato uomo per sversamenti di rifiuti e sequestrata area con opere edilizie abusive in via Carminiello. Operazione della Polizia Locale di Torre Annunziata contro gli sversamenti indiscriminati di rifiuti e contro l’abusivismo edilizio. Ieri mattina gli agenti della Municipale, agli ordini del comandante Gianluigi Palazzo, sono intervenuti in via Parini dove è stato bloccato un uomo intento a sversare i rifiuti in strada da un Apecar. L’uomo è stato denunciato e il mezzo sequestrato. Nel corso della mattinata, insieme al personale dell’ufficio tecnico comunale, gli agenti sono intervenuti in via Carminiello per sequestrare un’area. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata: denunce e sequestri per rifiuti e abusi edilizi Approfondimenti su Torre Annunziata Polizia Locale Torre Annunziata, sversamenti abusivi. 10 denunce A Torre Annunziata proseguono i controlli contro gli sversamenti abusivi di rifiuti. **Milano: Gdf sequestra torre Unico-Brera, 27 indagati per abusi edilizi** La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo al cantiere di via Anfiteatro 7, noto come Unico-Brera, coinvolgendo 27 indagati per presunti abusi edilizi durante la realizzazione di due edifici residenziali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Torre Annunziata Polizia Locale Argomenti discussi: Torre Annunziata, al via la gara per il lotto 2 e lotto 3 dello stadio Giraud; Sanzioni per lavori fatti male a Torre Annunziata, FdI: Controlli assenti; Torre del Greco, sequestri e denunce per fermare la pesca di frodo; I funerali del papà di Stefano De Martino, Enrico: a Torre Annunziata lutto al Bar Stella. Rifiuti sversati illegalmente e opere abusive, sequestri e denunce nel NapoletanoLavori edilizi non autorizzati e sversamenti illeciti di rifiuti: sequestri e denunce nel Napoletano. È accaduto a Torre Annunziata, nell'ambito di un'operazione della locale polizia municipale contro ... ansa.it Torre Annunziata, sversamenti di rifiuti e abusivismo edilizio: scatta la denunciaOperazione della Polizia Locale di Torre Annunziata contro gli sversamenti indiscriminati di rifiuti e contro l’abusivismo edilizio. Ieri mattina gli agenti della Municipale, agli ordini del comandant ... lostrillone.tv Torre Annunziata, sversamenti di rifiuti e abusivismo edilizio: scatta la denuncia. Operazione in via Parini, Polizia Municipale in azione - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.