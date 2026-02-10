Il mio primo San Valentino | Nadia Fisicaro e Alessia raccontano l’amore più grande in una canzone per bambini

In un mondo spesso fatto di cene e fiori, Nadia Fisicaro e Alessia hanno deciso di raccontare un amore speciale attraverso una canzone per bambini. È il loro modo di celebrare un San Valentino diverso, fatto di abbracci, attese e promesse sussurrate nel silenzio.

C'è un San Valentino diverso da quello delle rose e delle cene romantiche. È un San Valentino fatto di abbracci, attese, battiti ascoltati in silenzio e promesse che non hanno bisogno di parole. È da questa idea che nasce "Il mio primo San Valentino", il nuovo brano firmato da Nadia Fisicaro insieme ad Alessia, una canzone pensata per i bambini ma capace di parlare anche agli adulti, perché racconta l'amore nella sua forma più pura: quello familiare. Il brano mette al centro il legame tra mamma e figli, definito come il primo e più grande amore che si incontra nella vita. Un sentimento che non ha bisogno di spiegazioni complesse, ma che vive di gesti quotidiani, presenza e cura.

