ECCELLENZA | per il club una giornata da dimenticare al più presto in vista del derby di domenica con la sangiovannese Il clamoroso flop della Sansovino a Grassina nel giorno del debutto di Settembrini

Una domenica complessa per la Sansovino, che ha subito una sconfitta nel debutto contro Grassina. La squadra si prepara ora per il derby di domenica con la Sangiovannese, cercando di lasciarsi alle spalle questa giornata negativa. La società ha commentato l'evento sui propri canali ufficiali, sottolineando l’importanza di ripartire con concentrazione e determinazione per il futuro.

