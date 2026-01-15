ECCELLENZA | per il club una giornata da dimenticare al più presto in vista del derby di domenica con la sangiovannese Il clamoroso flop della Sansovino a Grassina nel giorno del debutto di Settembrini
Una domenica complessa per la Sansovino, che ha subito una sconfitta nel debutto contro Grassina. La squadra si prepara ora per il derby di domenica con la Sangiovannese, cercando di lasciarsi alle spalle questa giornata negativa. La società ha commentato l'evento sui propri canali ufficiali, sottolineando l’importanza di ripartire con concentrazione e determinazione per il futuro.
MONTE SAN SAVINO Una domenica difficile, da archiviare in fretta. Le parole sono quelle che la stessa Sansovino ha utilizzato sui propri canali social per descrivere lo stato attuale del proprio cammino per quanto riguarda la prima squadra. Gli arancioblù avevano vissute le tappe di avvicinamento allo scontro diretto in casa della capolista Grassina brindando al ritorno di Andrea Settembrini, sceso dalla serie D. Poi domenica sul campo della squadra di Marco Cellini ecco arrivare un pesante 6-0 che non ha ammesso repliche. Un incidente di percorso che ci può stare, che magari ha fatto sobbalzare per il divario nel punteggio al triplice fischio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza: i ragazzi di chini tentano l’impresa sul campo della capolista. debutto dall’inizio per l’ex capitano dell’arezzo. Sansovino con Settembrini, Sacconi e Ricci per l’assalto al Grassina nello scontro clou
Leggi anche: Eccellenza: le aretine impegnate nella dodicesima giornata del torneo. Scontro salvezza per la Baldaccio Bruni. Sangiovannese, Sansovino e Castiglionese: tocca a voi
Eccellenza TAA. Gherdeina, un girone d'andata da dimenticare; Coppa Italia Eccellenza. Pietra Ligure pronto per la finale, mister Moraglia: Quella di domani sarà una giornata speciale sia per me che per il club; Eccellenza - Real Chiaromonte, mister Stalfieri dopo il San Cataldo: ''Dobbiamo dimenticare in fretta questo passivo...; Juniores d'Eccellenza. I risultati della 16° giornata di campionato.
Eccellenza, giornata da dimenticare per le squadre galluresi - Giornata da dimenticare, la quarta di andata del campionato di Eccellenza, per Buddusò, Calangianus, Ilvamaddalena e Santa Teresa Gallura. unionesarda.it
Vittoria della Under 15 Eccellenza contro Anzio Basket Club facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.