Alla Biblioteca delle Oblate Campi lunghi mostra di Duccio Ricciardelli
La mostra fotografica Campi Lunghi di Duccio Ricciardelli presenta una serie di scatti dell’ultima produzione dell’autore. Lo stile del fotografo e videomaker fiorentino si sviluppa in serie narrative, molto letterarie, nelle quali sogno, realtà, tradizione e sperimentazione si mescolano per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Firenze, Biblioteca delle Oblate: riapertura al pubblico venerdì 5
Successo e Partecipazione alla Biblioteca Galiani-Ricciardelli: il libro di Maria Strianese Protagonista degli Incontri d’autoreQuesta sera, presso la Biblioteca Galiani-Ricciardelli di Montoro, si è tenuta la presentazione del libro
Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026: il programma di iniziative delle Biblioteche comunali fiorentine; Roberto Riccardi presenta alle Oblate Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica; La mostra fotografica Campi Lunghi di Duccio Ricciardelli alle Oblate di Firenze; Raccontare la guerra, attraversare l’umano.
Differenze di genere del cervello: il convegno alla Biblioteca delle OblateAd ospitare il convegno organizzato dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze sarà la Sala Storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate di Firenze, a partire dalle ore 10 Firenze, 17 ... lanazione.it
Roberto Riccardi presenta alle Oblate Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientificaIl nuovo saggio biografico sul medico e pioniere dell’investigazione scientifica in Italia sarà al centro dell’incontro in programma martedì prossimo alle 18, nella Sala Dino Campana ... lanazione.it
In attesa della conferenza di Sara Taglialagamba che si svolgerà domani alla Biblioteca delle Oblate alle 18, un piccolo approfondimento su un aspetto meno noto del poliedrico e straordinario artista vinciano. Sapevate che Leonardo era profondamente affas - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.