Torna L’ora delle storie alla Biblioteca Provinciale di Avellino

La Biblioteca Provinciale S. e G. Capone di Avellino ripropone l’appuntamento con “L’ora delle storie”, uno spazio dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Un momento pensato per favorire la lettura e la condivisione, promuovendo l’amore per i libri in un ambiente accogliente e tranquillo. L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione culturale della biblioteca, offrendo un’occasione per avvicinare i più giovani al mondo della narrazione.

La Biblioteca Provinciale S. e G. Capone di Avellino rinnova l’appuntamento con “L’ora delle storie”, un momento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.Lunedì 26 gennaio, dalle 17.00 alle 18.00, la Sezione Ragazzi ospiterà l’incontro dal titolo “Nuove principesse”, a cura delle.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Avellino, i gruppi di lettura della Biblioteca provinciale "S. e G. Capone" si aggiudicano il premio "Ernesto Ferrero" Alla Biblioteca Provinciale patrimonio librario di Andrea MassaroIl Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità la donazione del “Fondo Andrea Massaro” alla Biblioteca Provinciale “Scipione e Giulio Capone” di Avellino. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Ora solare 2024: quando cambia l’ora e cosa c’è da sapere?; Torna l’ora solare. Questa notte alle 3.00 lancette indietro di un’ora; Torna L’ora delle storie alla Biblioteca Provinciale di Avellino; L’orologio di piazza Matteotti torna a segnare il tempo in maniera precisissima: restauro firmato Asf Autolinee. Stasera torna #TheVoiceKidsIT! Storie appassionanti, emozioni e fantastiche performances di canto, insieme ad Antonella Clerici e ai coaches Loredana Bertè, Arisa, Clementino, Rocco Hunt e Nek. Vi aspettiamo questa sera alle 21:30 su @RaiUno e @RaiPl x.com Don Winslow, torna a sorpresa il maestro del crime con 6 storie. L'ultimo colpo il 27 gennaio in contemporanea mondiale. #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.