I Pooh festeggiano i 60 anni di carriera a Villa Manin

I Pooh celebrano i 60 anni di carriera con un evento speciale a Villa Manin. La band, tra le più longeve e apprezzate della musica italiana, ripercorrerà sette decenni di successi, offrendo ai fan un’occasione unica per rivivere momenti indelebili della loro storia. L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione e di celebrazione di un percorso musicale che ha segnato intere generazioni.

Grande attesa per il sessantesimo anniversario dei Pooh, una delle band più amate della musica italiana. Dopo l'annuncio del ritorno live nei palasport italiani e dei due eventi all'Arena di Verona a maggio, il racconto dei Pooh si arricchisce di un nuovo e importante capitolo. I Pooh celebrano i loro 60 anni di carriera con due concerti speciali all'Arena di Verona nel maggio 2026. I Pooh celebrano 60 anni di carriera e annunciano il tour estivo "La Nostra Storia" che arriverà da luglio in Sicilia: 25 luglio 2026 SIRACUSA, Teatro Greco 26 luglio 2026 PALERMO, Teatro di Verdura 24 agosto 2026 TAORMINA (ME), Teatro Antico

