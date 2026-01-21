Edenlandia ospita la settima edizione di Fight for Naples, un evento dedicato agli sport da combattimento. Sabato 24 gennaio, al PalaEden, si svolgeranno incontri di boxe, kickboxing e Muay Thai, offrendo un’occasione per appassionati e praticanti di assistere a competizioni di alto livello in un contesto dedicato. Un appuntamento importante per gli sportivi della regione, che mira a promuovere e valorizzare queste discipline.

Boxe, Kickboxing e Muay Thai: sabato 24 gennaio al PalaEden di Edenlandia arriva la settima edizione di Fight for Naples. Fight for Naples arriva alla settima edizione sabato 24 gennaio dalle ore 16 al PalaEden di Edenlandia, diventata ormai la casa degli sport da combattimento con i numerosi eventi già organizzati nello storico parco di Fuorigrotta. Fight for Naples, evento promosso da Luca Donadio e Gianluca Vorzillo con i patrocini di Federazione Pugilistica italiana e di FederKombat, è dedicato agli sport da ring attraverso discipline che uniscono tecnica, preparazione atletica e grande spettacolarità come la Boxe, K-1 rules kickboxing, Muay Thai nelle categorie dei Dilettanti, Semi Pro e Pro sia maschili e femminili. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Fight for Naples, Edenlandia diventa la casa degli sport da combattimento

Edenlandia ospita la sesta edizione di Fight for Naples, l’evento nazionale degli sport di combattimentoSabato 21 dicembre, Edenlandia si trasforma nel palcoscenico della sesta edizione di Fight for Naples, l’evento nazionale dedicato agli sport da combattimento.

Edenlandia ospita la sesta edizione di Fight For NaplesEdenlandia si prepara ad accogliere la sesta edizione di Fight For Naples, l’appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport da combattimento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

EVENTO - Fight for Naples, Edenlandia diventa la casa degli sport da combattimentoFight for Naples arriva alla settima edizione sabato 24 gennaio dalle ore 16 al PalaEden di Edenlandia, diventata ormai la casa degli sport da combattimento con i numerosi eventi già organizzati nello ... napolimagazine.com

Fight for Naples, sesta edizione a EdenlandiaEdenlandia, lo storico parco dei divertimenti di Napoli, ospita domenica 21 dicembre con inizio alle ore 16 la sesta edizione di Fight for Naples, l’evento sportivo interamente dedicato alle ... ilmattino.it

Elvis Acunzo – Profighting Napoli Club, è pronto a tornare sul ring. Il 24 gennaio combatterà al F4N – Fight For Naples presso il Pala Eden di Edenlandia (Napoli). Grinta, sacrificio e voglia di vincere: uno spettacolo da non perdere. #profightingnapoliclub #figh - facebook.com facebook