Trump replica a Springsteen | critica sulle sue posizioni politiche e sulle canzoni di protesta

Questa mattina Bruce Springsteen ha pubblicato un nuovo brano intitolato “Streets of Minneapolis”. La canzone racconta le vicende di due persone, Renee Good e Alex Pretti, uccise durante un’operazione dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minneapolis. Non si è fatta attendere la risposta di Donald Trump, che ha criticato le posizioni del musicista e anche alcune sue canzoni di protesta. La polemica tra i due continua a tenere banco nel mondo della musica e della politica.

Bruce Springsteen ha lanciato un nuovo brano, "Streets of Minneapolis", ispirato alla morte di due persone, Renee Good e Alex Pretti, uccise durante un'operazione dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minneapolis. La canzone, pubblicata in prima persona con toni di denuncia e commozione, è stata presentata dal musicista sulle sue pagine social con un messaggio diretto: un omaggio ai migranti innocenti, un richiamo al senso di comunità e una critica al clima di paura che, secondo lui, sta dilagando nelle città americane. Il brano è stato subito al centro del dibattito politico, soprattutto dopo che la portavoce della Casa Bianca, Abigail Johnson, ha risposto ufficialmente alla canzone.

