Streets of Minneapolis | Bruce Springsteen sfida Trump con una canzone dedicata agli immigrati uccisi dall’ICE

Bruce Springsteen si è esibito a Minneapolis e ha lanciato un messaggio chiaro contro le politiche di Trump. Durante il concerto, ha dedicato una canzone agli immigrati uccisi dall’ICE, attirando l’attenzione di migliaia di presenti e di chi ha seguito l’evento sui social. In pochi giorni, il cantante ha trasformato un gesto musicale in una presa di posizione forte e immediata, sfidando apertamente le scelte dell’ex presidente e riaccendendo il dibattito sull’immigrazione negli Stati Uniti.

In soli tre giorni, dal primo accordo alla condivisione globale sui social, Bruce Springsteen ha lanciato un potente segnale politico che scuote l'America del 2026. Il brano, intitolato Streets of Minneapolis, non è un semplice pezzo rock, ma un'accusa durissima e istantanea contro quelle che l'artista definisce operazioni di "terrore di Stato". Il "Boss" ha risposto con la sua musica a un'incursione dell' ICE (l'agenzia federale per l'immigrazione) avvenuta proprio a Minneapolis, trasformando la cronaca nera in un inno di resistenza civile. La genesi della canzone è fulminea: scritta sabato, registrata domenica e pubblicata lunedì.

