Le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 iniziano ufficialmente venerdì 6 marzo con l'apertura all'Arena di Verona, mentre il braciere all’Arco della Pace a Milano si riaccende dopo le Olimpiadi. La cerimonia prevede spettacoli di luci e musica e segna il ritorno degli eventi sportivi dedicati agli atleti con disabilità. La manifestazione si svolge subito dopo la conclusione delle Olimpiadi di due settimane fa.

Milano, 5 marzo 2026 – Terminate ormai da due settimane le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sono pronte a partire le Paralimpiadi: l’apertura ufficiale è in programma venerdì 6 marzo, alle 20, all’Arena di Verona, giorno in cui sarà nuovamente acceso il braciere anche all’Arco della Pace a Milano. I Giochi invernali – che si concluderanno domenica 15 marzo, vedranno la partecipazione di circa 660 atlete e atleti provenienti da 50 nazioni, impegnati in sei discipline differenti distribuite tra Milano, Cortina e Tesero. Paralimpiadi, ecco i biglietti: sostenibili, digitali e sicuri. E molto meno cari di quelli delle Olimpiadi Il braciere all’Arco della Pace La fiamma paralimpica, nella serata del 25 febbraio, è arrivata in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, il braciere si riaccende all’Arco della Pace e torna lo spettacolo di luci e musica

