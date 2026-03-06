Napoli-Torino le formazioni ufficiali | Spinazzola sulla fascia Olivera in difesa Il Toro con Simeone e Zapata
Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino sono state annunciate poco prima dell'inizio della partita al Maradona. Nel Napoli, Spinazzola gioca sulla fascia e Olivera in difesa. Il Torino schiera Simeone e Zapata in attacco. La sfida è pronta a partire con le squadre che si preparano a scendere in campo.
Conte con il centrocampo inedito Elmas Gilmour. La panchina è da Champions, con De Bruyne e Anguissa Mg Torino 18102025 - campionato di calcio serie A Torino-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Giovanni Simeone Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Torino in programma tra meno di un’ora al Maradona. NAPOLI: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte TORINO: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: torna Spinazzola sulla fascia
Leggi anche: Torino, Baroni in conferenza: «Sono fiducioso per Ismajli e Simeone. Zapata? Non sarà mai un problema per il Toro. Contro la Roma…»
Contenuti e approfondimenti su Napoli Torino le formazioni ufficiali....
Temi più discussi: Napoli-Torino: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Napoli-Torino: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.
Napoli-Torino, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni di Conte e D’AversaNAPOLI - Al Diego Armando Maradona prende il via la 28ª giornata del campionato di Serie A con il Napoli campione d'Italia che ospita il Torino. Antonio Conte continua ad avere l'infermeria piena la s ... tuttosport.com
Napoli-Torino live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e D'AversaNonostante le difficoltà e le critiche, il Napoli ha comunque vinto tre partite nelle ultime cinque giocate, permettendo al club azzurro di rimanere ancorato al terzo posto, in piena ... ilmattino.it
#Napoli- #Torino, le formazioni ufficiali x.com
Tra i tanti doppi ex di Napoli e Torino spicca sicuramente anche Duvan Zapata: voi quanti altri calciatori che hanno giocato per entrambe le squadre ricordate - facebook.com facebook