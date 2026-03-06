Napoli-Torino le formazioni ufficiali | Spinazzola sulla fascia Olivera in difesa Il Toro con Simeone e Zapata

Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino sono state annunciate poco prima dell'inizio della partita al Maradona. Nel Napoli, Spinazzola gioca sulla fascia e Olivera in difesa. Il Torino schiera Simeone e Zapata in attacco. La sfida è pronta a partire con le squadre che si preparano a scendere in campo.