Alisson Santos al Napoli | operazione da 20 milioni visite in corso

Il Napoli sta per ufficializzare l’acquisto di Alisson Santos. Il trasferimento, valutato circa 20 milioni di euro, è in fase di definizione. Oggi l’attaccante brasiliano si trova già a Napoli per sostenere le visite mediche e completare le ultime formalità prima di firmare il contratto con il club partenopeo. È questione di ore e Santos diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della squadra azzurra.

È ormai tutto pronto per l'arrivo di Alisson Santos al Napoli. L'esterno brasiliano sarà ufficializzato nelle prossime ore, dopo aver completato l'iter delle visite mediche che precederanno la firma sul contratto. L'operazione, definita nelle ultime battute del mercato, si basa su una formula che prevede un prestito oneroso da poco più di tre milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto che potrà portare l'investimento complessivo intorno ai 20 milioni. Una soluzione che consentirà al club azzurro di valutare il rendimento del giocatore prima di procedere all'acquisto definitivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno classe 2002 sbarcherà oggi in Italia per poi dirigersi subito a Villa Stuart, tappa obbligata per i controlli medici di rito.

