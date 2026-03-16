Tivùsat quali smartcard Tiger verranno spente e come continuare a vedere i canali

Tivùsat ha annunciato la fine del funzionamento delle smartcard Tiger, sostituendole con la nuova tecnologia Merlin. Il processo di spegnimento sarà progressivo e si concluderà nel 2028, permettendo agli utenti di adattarsi alla transizione. La piattaforma satellitare sta comunicando ai clienti le modalità di aggiornamento per continuare a ricevere i canali.

Tivùsat avvia lo spegnimento delle smartcard Tiger: la piattaforma satellitare passa alla tecnologia Merlin con un piano graduale fino al 2028. Da oggi, lunedì 16 Marzo 2026 con il via libera ufficiale al calendario degli spegnimenti, tivùsat inaugura un processo di rinnovamento infrastrutturale destinato a ridefinire le modalità di accesso ai contenuti per milioni di utenti. Al centro di questa manovra c’è il progressivo abbandono della. su Digital-News.it Tivùsat avvia lo spegnimento delle smartcard Tiger: la piattaforma satellitare passa alla tecnologia Merlin con un piano graduale fino al 2028.. Da oggi, lunedì 16 Marzo 2026 con il via libera ufficiale al calendario degli spegnimenti, tivùsat inaugura un processo di rinnovamento infrastrutturale destinato a ridefinire le modalità di accesso ai contenuti per milioni di utenti. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Tivùsat, quali smartcard Tiger verranno spente e come continuare a vedere i canali Articoli correlati tivùsat, arrivano i canali “Svoboda”: informazione libera in russo contro la censura di MoscaSette nuove emittenti indipendenti sostenute da Reporters Sans Frontières portano notizie, inchieste e approfondimenti su Russia, Bielorussia e... I sette nuovi canali di Tivùsat che fanno arrabbiare Putin: ecco di cosa si trattaRoma, 29 dicembre 2025 – L'offerta televisiva gratuita di Tivùsat si è arricchita recentemente di sette nuovi canali unici nel panorama europeo. Tutto quello che riguarda Tivùsat quali smartcard Tiger verranno... Temi più discussi: Dal 16 marzo Tivùsat inizia a spegnere le vecchie card Tiger: scopri se sei a rischio e quando sarai spento; Tivùsat disattiva le vecchie smartcard: milioni di utenti dovranno sostituire card, CAM o decoder; Tivùsat, dal 16 Marzo spegne le vecchie SmartCard: scopri se sei a rischio. Dal 16 marzo Tivùsat inizia a spegnere le vecchie card Tiger: scopri se sei a rischio e quando sarai spentoDa lunedì prossimo parte ufficialmente il programma di dismissione progressiva delle smart card in tecnologia Tiger della piattaforma satellitare gratuita. Ecco tutto quello che c'è da sapere, compr ... dday.it Tivùsat disattiva le vecchie smartcard: mlioni di utenti dovranno sostituire card, CAM o decoderLo spegnimento progressivo inizia il 16 marzo. Tivùsat avvierà a partire da lunedì 16 marzo lo spegnimento progressivo delle smartcard basate sulla più datata tecnologia Tiger, rendendo così inutilizz ... zeusnews.it